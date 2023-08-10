كيف يبدو المشهد في الكحالة اليوم؟

عاد الحدث الامني المتنقل في اكثرَ من منطقة يسيطر على المشهد اللبناني.فبعد انقلاب شاحنة تبيّن أنها لحزب الله، عند كوع الكحالة، نَتج عنه إشكال بين مرافقيها وشبّان من المنطقة، تطوّر إلى إطلاق نار، أسفرَ عن سقوط قتيلين.كيف يبدو المشهد على الارض اليوم؟