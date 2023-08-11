برصاص كثيف وحشد شعبي ضخم... الكحالة تقيم جنازة فادي البجاني

بعد أن شيعت الضاحية أحمد القصاص بالأمس، تقيم الكحالة اليوم جنازة فادي البجاني الذي سقط في إشتباكات الكحالة يوم الأربعاء.



وبرصاص كثيف وحشد شعبي ضخم، إستقبلت الكحالة الجثمان، على أن يقام الجناز لراحة نفسه الرابعة بعد الظهر.



