أكثر من نشاط رياضي سياحي في تحوم... ماذا في التفاصيل؟

في درجات حرارة مرتفعة وطقس جاف يشهده لبنان، المواطنون اما الى الانهر واما الى البحر، الذي يشهد أكثر من نشاط رياضي سياحي، كما يحصل في تحوم.