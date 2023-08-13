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LBCI
LBCI

ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

تقارير نشرة الاخبار
2023-08-13 | 13:45
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ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة
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ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

ظواهر التطرف المناخي تطال دولاً عدة

 
 
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