مقدّمة النشرة المسائيّة 15-08-2023

تعاوَد الحركة ُالسياسية، النيابية والحكومية اعتبارًا من يوم غد ، نيابيًا جلسة ٌ تشريعية الخميس يُتوقَّع ان يكتمل نصابُ عقدها . حكوميًا ، جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر غد، فيما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عاد الى بيروت من الخارج هذا المساء . جلسة ُالغد مخصصة ٌ لموازنة العام 2023 ، على أن يبدأ درس موازنة العام 2024 اعتبارًا من الأسبوع المقبل . أما بعد غد الخميس فجلسة ثانية.

عدا هذه الملفات ، لا حركة سياسية ظاهرة ، في غياب أي معطى جديد يتعلق بملف انتخابات رئاسة الجمهورية، وفي غياب أي معطى ايضًا يتعلق بالحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر.

في التطورات الخارجية ، ضرب ُمستودع صواريخ َ وذخيرة شمال شرق دمشق فجر اليوم ، أسفر عن وقوع خسائر بشرية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ويأتي التفجير بعد يومين من انفجارٍ مماثل وقع في مستودعات ذخيرة تابعة لمجموعات موالية لإيران قرب العاصمة.

وبحسب المرصد، وقع "التفجير ضمن المستودع من الداخل، وأورد أن الانفجار حصل ضمن مستودع صواريخ وذخيرة في مناطق سيطرة حزب الله في منطقة القلمون التي تمتد على سلسلة جبال حدودية وعرة محاذية للبنان، مشيراً إلى وقوع خسائرَ بشرية. ولم تورد وسائل الإعلام الرسمية السورية أي أنباء أو تفاصيلَ حول الانفجار.

بالعودة إلى لبنان ، الفساد متواصل في قطاع الأغذية ، وأحدثُ صرعَاته لبنةٌ ٌ على أنها بلدية ، ليتبيَّن أنها خليط من دهون وزيوت ونشاء ، الفضيحة الأكبر ان المدير العام للاقتصاد كان قد أحال المتورطين إلى القضاء في شباط الماضي، لكنهم أطلقوا ليعاوِدوا فسادهم الغذائي .