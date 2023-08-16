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o
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o
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o
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جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة 2023..
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-16 | 07:57
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جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة 2023..
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جلسة لمجلس الوزراء للبحث في مشروع قانون موازنة 2023..
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