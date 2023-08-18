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لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-18 | 13:57
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لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
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لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
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