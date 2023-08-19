بعد ليلة ساخنة... الهدوء يعود الى حي السلم

عاد الهدوء الى حي السلم بعد ليلة ساخنة تخللها مداهمة لمنزل يختبئ فيه السوري وسام مازن دلة المتهم بتنفيذ تفجيرات امام مقام السيدة زينب في دمشق في ليلة العاشر من محرم.



حزب الله نفذ المداهمة، فرمى دلة بنفسه من شرفة الطبقة السابعة بعد أن حوصر داخل المنزل.



فماذا في جديد المعطيات؟