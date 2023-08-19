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النجم البرازيلي نيمار يصل إلى الرياض للانضمام إلى نادي الهلال

تقارير نشرة الاخبار
2023-08-19 | 07:58
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النجم البرازيلي نيمار يصل إلى الرياض للانضمام إلى نادي الهلال
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النجم البرازيلي نيمار يصل إلى الرياض للانضمام إلى نادي الهلال

 
 
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