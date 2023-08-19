كيف يشرح فياض ما يحصل بشأن قرار صرف الاموال على شراء الفيول؟

اعلن وزير الطاقة وليد فياض أن المشكلة هي بالمرحلة الانتقالية مع مصرف لبنان حيث أن تمويل أجهزة الدولة كمؤسسة الكهرباء اصبح غير منتظم مقارنة بالفترة السابقة، ولكنه اشار الى أن الوزارة تسعى للعمل كفريق واحد معهم.

واكد في حديث للـ LBCI ضرورة الدفع المتفق عليه سابقا انسجاما مع خطة الكهرباء.



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