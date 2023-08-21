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وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21 | 08:21
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وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
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وفد من أهالي الكحالة زار قائد الجيش... ماذا في التفاصيل؟
في قضية حادثة كوع الكحالة، زار وفدٌ من أهالي الكحالة قائد الجيش العماد جوزف عون.
فماذا في تفاصيل اللقاء؟
*
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