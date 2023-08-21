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حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ

تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21 | 13:54
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حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ

 
 
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