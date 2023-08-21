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اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-21 | 14:01
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اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
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اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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