الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
جبل لبنان
28
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25 | 13:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
0
min
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
لتوقف
عملية
عُصارة
النفايات
الناعمة
والتي
بكارثة
بيئية؟
التالي
لبنان خاض أولى مبارياته ضمن بطولة العالم لكرة السلة... كيف جاءت النتيجة؟
بريكس مقابل G7؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:24
التحكم المروري: قتيل صدمًا على طريق زفتا - النبطية
آخر الأخبار
15:24
التحكم المروري: قتيل صدمًا على طريق زفتا - النبطية
0
أخبار دولية
15:22
سلطات النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
أخبار دولية
15:22
سلطات النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
0
أخبار دولية
15:19
نتانياهو يدعم بن غفير بشأن "حقوق" الإسرائيليين في الضفة الغربية
أخبار دولية
15:19
نتانياهو يدعم بن غفير بشأن "حقوق" الإسرائيليين في الضفة الغربية
0
منوعات
15:12
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
منوعات
15:12
موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
0
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:51
شكلها يشبه مشهدا من فيلم رعب... العثور على سمكة غريبة ذات فم مليء بأسنان وأضراس تشبه أسنان الإنسان! (فيديو وصور)
منوعات
15:51
شكلها يشبه مشهدا من فيلم رعب... العثور على سمكة غريبة ذات فم مليء بأسنان وأضراس تشبه أسنان الإنسان! (فيديو وصور)
0
آخر الأخبار
04:13
منصوري: مصرف لبنان سيقوم بكل ما يلزم لاجراء التدقيق وتزويد الشركة بالمستندات التي تقول انها لم تستلمها كما تزويد القضاء بأي مستندات سيطلبها
آخر الأخبار
04:13
منصوري: مصرف لبنان سيقوم بكل ما يلزم لاجراء التدقيق وتزويد الشركة بالمستندات التي تقول انها لم تستلمها كما تزويد القضاء بأي مستندات سيطلبها
0
أمن وقضاء
2023-08-14
تاجر مخدرات في قبضة القوة الضاربة في أمن الدولة
أمن وقضاء
2023-08-14
تاجر مخدرات في قبضة القوة الضاربة في أمن الدولة
0
أخبار دولية
01:52
الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية متورط بهجمات انتحارية
أخبار دولية
01:52
الدبيبة يعلن القبض على قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية متورط بهجمات انتحارية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
تقارير نشرة الاخبار
13:44
المراقبون الجويون يلوّحون بالاضراب والمعنيون يؤكدون استمرار عمل المرفق..
0
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
أخبار دولية
13:34
الدولار باق.. لكن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
13:32
سينما المكفوفين.. تجربة رائدة في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
بين هيئة التحقيق الخاصة والقضاء هل يبقى التدقيق الجنائي حبرا على ورق؟
0
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
السياحة في لبنان
13:28
أهلا بهالطلة من السياحة الترفيهية في لبنان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هل من حلّ لتوقف عملية سحب عُصارة النفايات من مطمر الناعمة والتي تهدد بكارثة بيئية؟
0
امن وقضاء
13:09
ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟
امن وقضاء
13:09
ياسين ياسين يتهم وزارة الاتصالات بالتستّر عن سرقات محتملة.. فبماذا تردّ الوزارة؟
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 25-08-2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
ارتفاع اضافي بأسعار المحروقات
2
خبر عاجل
05:37
انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17
خبر عاجل
05:37
انتهاء الربع الاول من المباراة التي تجمع لبنان بلاتفيا ضمن بطولة العالم لكرة السلة بتقدم لاتفيا بنتيجة 27 - 17
3
امن وقضاء
08:40
موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال
امن وقضاء
08:40
موناكو تبرئ نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من اتهامات غسيل الأموال
4
خبر عاجل
11:02
وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا
خبر عاجل
11:02
وفاة الصحافي طلال سلمان مؤسس جريدة السفير اللبنانية عن عمر يناهز الـ ٨٥ عامًا
5
خبر عاجل
04:09
منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته
خبر عاجل
04:09
منصوري: مصرف لبنان لن يقوم بالتأكيد بتغطية العجز عبر إقراض الحكومة لا بالدولار ولا بالليرة ولن يتم طباعة ليرة لتغطيته
6
منوعات
16:39
كانوا يحققون في سبب انسداد أنبوب مياه... فاكتشفوا سببا صادما: "الجاني" حدق بهم بنظرة استفهام! (فيديو)
منوعات
16:39
كانوا يحققون في سبب انسداد أنبوب مياه... فاكتشفوا سببا صادما: "الجاني" حدق بهم بنظرة استفهام! (فيديو)
7
خبر عاجل
04:52
تابعوا إنطلاق المباراة الأولى للبنان ضمن بطولة كأس العالم أمام لاتفيا الساعة ١٢:١٠ بتوقيت بيروت على شاشة LB2
خبر عاجل
04:52
تابعوا إنطلاق المباراة الأولى للبنان ضمن بطولة كأس العالم أمام لاتفيا الساعة ١٢:١٠ بتوقيت بيروت على شاشة LB2
8
فنّ
10:30
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
فنّ
10:30
نجمة "ذا فويس كيدز" نور قمر تعلن زواجها من خطيبها اللبناني... لن تصدقوا كيف أصبحت! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More