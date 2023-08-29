إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من القاضي عويدات

تم إخلاء سبيل الكوميدي نور حجار بسند إقامة بإشارة من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.



وكان القاضي غسان عويدات قد اتخذ سابقاً قرارًا بتوقيف حجار على خلفية دعوى مقدمة ضده من قبل دار الفتوى.



وقد شهد محيط قصر العدل تجمعا لعدد من الناشطين والصحافيين للمطالبة باطلاق الحجار.

