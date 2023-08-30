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هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30 | 07:47
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هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟
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هوكشتاين في بيروت... فما سبب الزيارة؟

يزدحم مطار بيروت بالموفدين الدوليين فكان أول الواصلين الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين على ان يلحقه غدا وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبد اللهيان فالموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في أيلول.

فما سبب زيارة هوكشتاين؟ ومن التقى من المسؤولين السياسيين؟ 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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