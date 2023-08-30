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إليكم النقاط التي فاوض عليها لبنان في كواليس نيويورك حول قرار التجديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-30 | 13:38
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إليكم النقاط التي فاوض عليها لبنان في كواليس نيويورك حول قرار التجديد لليونيفيل
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إليكم النقاط التي فاوض عليها لبنان في كواليس نيويورك حول قرار التجديد لليونيفيل
إليكم النقاط التي فاوض عليها لبنان في كواليس نيويورك حول قرار التجديد لليونيفيل
*
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