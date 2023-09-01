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البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01 | 08:18
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البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان
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البابا يصل إلى منغوليا في أول زيارة حبرية لهذا البلد... ورسائل ايجابية متبادلة بين الصين والفاتيكان

 
 
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