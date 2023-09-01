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مقدمة النشرة المسائية 1-9-2023
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-01 | 12:45
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مقدمة النشرة المسائية 1-9-2023
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مقدمة النشرة المسائية 1-9-2023
أعطى أموس هوكشتاين نفحة إيجابية في ملف الترسيم البري، وربما تعمَّد إطلاق هذه الإيجابية عبر المنصَّة الإعلامية للرئيس نبيه بري، محطة "أن بي أن"، فأعلن أن ميزةَ ترسيمِ الحدود الدائمة هي في أنه سيتمُ تسويةُ كل شيء من الآن وصاعداً، ويمكنُ أن تتحرك الأمور بسلاسة.
يتابع هوكشتاين: إذا كانت الفرصة مؤاتية الآن لقضية الحدود البرية، وإذا كانت الجهات تريد ذلك ليس فقط في لبنان بل في إسرائيل، فهذا يعني أنه يتعين على الجميع الإستعدادُ للتفكير بطريقة مبتكرة وعمليّة"، مشدداً على أنه "إذا كانت كل الجهاتُ مستعدة للقيام بذلك، فإن الولايات المتحدة ستكون على استعداد لدعم لبنان لتحقيق نتيجة أفضل".
تفاؤل هوكشتاين لاقاه كلام هادئ لوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اثر لقائه الوزير عبد الله بوحبيب، فاعتبر أن موضوع إنتخاب رئيس للجمورية شأن داخلي والقادة اللبنانيون يمتلكون الكفاءة والحكمة اللازمة من أجل التوصل إلى إتفاق لحسم ملف إنتخاب الرئيس.
بين إيجابية هوكشتاين وهدوء عبد اللهيان، لماذا تبدو دعوة الرئيس بري إلى الحوار متعثرة؟ وأين تقع مبادرة ُ لودريان، إذا كانت لا تزال موجودة؟
عربيا، تتواصل التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية المُطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد في الجنوب السوري، ومناطقِ شمال غربي سوريا، للجمُعة الثانية على التوالي.
*
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