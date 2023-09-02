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لبنان دخل ذروة مرحلة الخطر الكبير لاندلاع الحرائق!

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-02 | 13:34
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لبنان دخل ذروة مرحلة الخطر الكبير لاندلاع الحرائق!
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لبنان دخل ذروة مرحلة الخطر الكبير لاندلاع الحرائق!

 
 
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