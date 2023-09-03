الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-03 | 13:48
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا

إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

زغرتا

صحافة ورقية

LBCI التالي
بين الحكومة ومجلس النواب... هل تقر القوانين الإصلاحية؟
الـSunset يُزيّن سماء لبنان... كنزٌّ سياحي جديد!
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
14:26

لماذا يعدّ قضاء الوقت بمفردك مفيدًا...وكيف تخصصه لنفسك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

لبنان الثقافة: راجع En Arrière

LBCI
فنّ
14:15

سلمى حايك تحتفل بعيد ميلادها الـ57 بالبيكيني الأحمر (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

لبنان الثقافة: راجع En Arrière

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-08-31

طقس صيفي يؤثر على لبنان... هل تنخفض درجات الحرارة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-31

وزير الخارجية الايرانية للمرة الثانية في لبنان .. لماذا؟

LBCI
منوعات
2023-08-21

لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-01-02

المسدسات التركية الرخيصة تمر عبر المعابر غير الشرعية ...ويتم تعديلها في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

لبنان الثقافة: راجع En Arrière

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

كركوك قاب قوسين من تفجر إشتباكات... فهل تنجح محاولات التهدئة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

محاولة تهدئة أميركية بين قسد والعشائر في دير الزور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

مباراة نارية اليوم ضمن بطولة كأس العالم لكرة السلة ... هكذا أتت النتائج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

جويا خيرالله بطلة من لبنان كسرت الأرقام العالمية في رياضة رفع الأثقال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

نجمة الزمن الجميل ميادة الحناوي تعود إلى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إرث صحفي عمره ١١٠ أعوام في زغرتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

أدوية زراعية مسرطنة في لبنان... أين هي ومن أدخلها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

موجة جديدة من النزوح السوري غير الشرعي إلى لبنان: الهرب من الجوع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
15:35

شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!

LBCI
خبر عاجل
03:49

البطريرك الراعي: الحوار الذي دُعي إليه نواب الأمة إذا حصل من الضروري حضوره من دون أحكام مسبقة مع التجرّد من المصالح الشخصية والفئوية والحوار يتطلّب الصّراحة والإقرار بالأخطاء الشخصية

LBCI
منوعات
05:35

ذهبت الى الفراش بسبب آلام الدورة الشهرية...ولم تستسيقظ أبداً!

LBCI
حال الطقس
02:12

كتل هوائيّة حارّة تتوجّه نحو لبنان الأربعاء.. والحرارة فوق معدلاتها الموسميّة

LBCI
خبر عاجل
12:11

جعجع خلال قداس شهداء المقاومة : حادثة الياس الحصروني مؤشر للحوار الذي يبشّر به محور الممانعة منذ أشهر وأشهر فيدعونك الى حوار لخنقك وقتلك وخنق قناعاتك وحريتك وفريق الممانعة فريق إجرامي بامتياز

LBCI
خبر عاجل
12:38

جعجع خلال قداس شهداء المقاومة: قادرون على أخذ البلد إلى بر الخلاص وكل كلمة قلناها نعنيها و"نحن بدنا وفينا" لكننا لسنا في موقع السلطة الآن بل في موقع المعارضة

LBCI
منوعات
07:26

اعتداء خطير من مراهق على امرأة أودى بحياتها بهذه الطريقة المأساوية!

LBCI
خبر عاجل
12:26

جعجع: على الرغم من كل ما تقدّم ما زال البعض مصرّا على إجراء صفقات مع حزب الله ولتغطية هذه الصفقات يطرح عناوين جدية مهمة وتضرب مصالح اللبنانيين بالعمق كما صفقة مار مخايل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More