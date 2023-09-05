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السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-05 | 13:59
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السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
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السوبرانو اللبنانية جويس الخوري تلمع بتجسيدِها دور البطولة في أوبيرا نورما
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