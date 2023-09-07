الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الحادية عشرة والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
شبكة أريج تعلن عن إستراتيجية تدريب على الذكاء الإصطناعي في لقاء مع الصحفيين في بيروت
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-07 | 13:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
شبكة أريج تعلن عن إستراتيجية تدريب على الذكاء الإصطناعي في لقاء مع الصحفيين في بيروت
0
min
شبكة أريج تعلن عن إستراتيجية تدريب على الذكاء الإصطناعي في لقاء مع الصحفيين في بيروت
شبكة أريج تعلن عن إستراتيجية تدريب على الذكاء الإصطناعي في لقاء مع الصحفيين في بيروت
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
إستراتيجية
تدريب
الذكاء
الإصطناعي
الصحفيين
بيروت
التالي
لهذا السبب أقال مولوي طه من النافعة
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:14
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه
أخبار لبنان
16:14
المرتضى: بإصرارنا أنجزنا إسترداد آثارنا من نيويورك وثمة تعاون مع المدعي العام الأميركي وجهود كبيرة للسفيرة عبير طه
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
15:59
إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها
0
أخبار لبنان
15:41
جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
أخبار لبنان
15:41
جمعية تأهيل وتربية الخيول في عكار نظمت المهرجان السنوي السادس لصيف ٢٠٢٣ لسباقات الخيول العربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-06-20
بيان وزير الشؤون بشأن دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان
أخبار لبنان
2023-06-20
بيان وزير الشؤون بشأن دولرة مساعدات النازحين السوريين في لبنان
0
صحة وتغذية
2023-09-03
لماذا يعدّ قضاء الوقت بمفردك مفيدًا...وكيف تخصصه لنفسك؟
صحة وتغذية
2023-09-03
لماذا يعدّ قضاء الوقت بمفردك مفيدًا...وكيف تخصصه لنفسك؟
0
منوعات
2023-09-02
شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-02
شاب عشريني اغتصب مسنة ثمانينية ثم ضربها وقطع شفتيها بشفرة... وهذه التفاصيل!
0
أخبار لبنان
2023-09-03
جعجع: مستعدون لتحمل الفراغ لأشهر وسنوات إلا أننا غير مستعدين أبدًا لتحمل فسادهم وسيطرة دويلتهم على دولتنا
أخبار لبنان
2023-09-03
جعجع: مستعدون لتحمل الفراغ لأشهر وسنوات إلا أننا غير مستعدين أبدًا لتحمل فسادهم وسيطرة دويلتهم على دولتنا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
أخبار لبنان
16:04
باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم
0
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
رياضة
14:13
بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
2
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
3
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
4
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
5
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
6
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
7
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
8
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
فنّ
10:19
ابنة نانسي عجرم تفاجئ روّاد الانترنت.. والجمهور يسأل: ابنتها او شقيقتها؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More