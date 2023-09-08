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موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..

موقف جنبلاط الذي توجه بسهامه نحو المعترضين على الحوار كانت قد سبقته مواقفُ لكلٍ جعجع وباسيل وردود من حركة امل..









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