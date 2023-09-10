محادثات فرنسية - سعودية حول لبنان... وهذا ما كشفته رندة تقي الدين للـLBCI

يعيش لبنان على وقع إنتظار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي يتوقع وصوله يوم غد الإثنين الى بيروت، على أن يبدأ محادثاته يوم الثلاثاء.



وقبل وصوله، محادثات فرنسية - سعودية تولاها لودريان والسفير باتريك دوريل مع المستشار في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء السعودية نزار العلولا، والسفير السعودي وليد البخاري.



فماذا كشفت الصحافية رندة تقي الدين عن أجواء هذا اللقاء للـLBCI؟