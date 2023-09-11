الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إجتماع في المديرية العامة للامن العام لبحث سبلِ وضعِ حد للإشتباكات في عين الحلوة

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-11 | 07:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إجتماع في المديرية العامة للامن العام لبحث سبلِ وضعِ حد للإشتباكات في عين الحلوة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إجتماع في المديرية العامة للامن العام لبحث سبلِ وضعِ حد للإشتباكات في عين الحلوة
في المديرية العامة للامن العام إجتماعٌ مع مسؤولي الفصائل الفلسطينية وهيئة العمل المشترك لبحث سبلِ وضعِ حد للإشتباكات الدائرة في مخيم عين الحلوة. 

ماذا في تفاصيل الاجتماع؟ 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

تقارير نشرة الاخبار

امن وقضاء

المديرية

العامة

للامن

العام

للإشتباكات

الحلوة

الاشتباكات إستؤنفت في مخيم عين الحلوة بعد ليل متقطّع من المعارك
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:56

اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بدعوة من اللواء البيسري... على ماذا تمّ الإتفاق؟

LBCI
خبر عاجل
11:53

رئيس الحكومة الليبية المكلف من المجلس النيابي: ضحايا إعصار دانيال فاقوا الألفي قتيل وهناك آلاف المفقودين في الشرق الليبي ولا سيما في مدينة درنة

LBCI
أخبار لبنان
11:49

اليكم كامل قرارات مجلس الوزراء بشأن ملف النزوح السوري...

LBCI
منوعات
11:47

"أريد أن أحصل على أكبر ثديين بالعالم"... خضعت لعمليات متتالية لتكبير نهديها حتى أصبحا بحجم طفل حديث الولادة! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

الاشتباكات إستؤنفت في مخيم عين الحلوة بعد ليل متقطّع من المعارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
11:34

مكاري في ختام جلسة مجلس الوزراء: تقرر تكليف الشامي انشاء لجان متخصصة للبحث في خطة التعافي الاقتصادي

LBCI
منوعات
03:35

هبوط اضطراري واصابة ركاب في طائرة صينية...اليكم ما حصل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-08-24

بعد مرور ثماني سنوات على الإبلاغ عن فقدانها... ظهرت فجأة وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
2022-12-07

سلسلة إجتماعات لميقاتي السراي الحكومي.. سلام: لن أوقّع علي اي جدول يزيد عبئاً ولو واحد في المئة على المستهلك اللبناني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:01

إجتماع في المديرية العامة للامن العام لبحث سبلِ وضعِ حد للإشتباكات في عين الحلوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:00

الاشتباكات إستؤنفت في مخيم عين الحلوة بعد ليل متقطّع من المعارك

LBCI
أخبار دولية
06:53

طهران تأمل في نقل أصولها المجمدة "خلال أيام" ضمن صفقة تبادل سجناء مع واشنطن

LBCI
امن وقضاء
05:38

مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو إلى تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت: لم تحصل أي مساءلة

LBCI
أخبار لبنان
05:20

بعد عدم اكتمال النصاب عُقد لقاء وزاري تشاوري... ميقاتي: المطلوب اتخاذ موقف وطني جامع وموّحد بشأن كيفية مقاربة ملف النازحين

LBCI
أمن وقضاء
16:34

اشتباكات مخيم عين الحلوة تابع... كيف يبدو الوضع على الأرض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

ألمانيا بطلة العالم لكرة السلة للمرة الأولى... إليكم آخر الأخبار الرياضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

هل يزور وفد رسمي لبناني سوريا لبدء النقاش فعليا بملف النزوح؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:49

إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني عند حاجز التعمير نتيجة شظايا القذائف الناتجة عن الاشتباكات في عين الحلوة

LBCI
خبر عاجل
09:40

مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل: الإتفاق على وقف إطلاق النار وتنفيذ ما اتفق عليه بين الأمن العام وهيئة العمل الفلسطيني المشترك لبدء تسليم المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:32

ارتفاع حصيلة اشتباكات عين الحلوة الى 8 قتلى و128 جريحًا و6 جرحى من الجيش اللبناني

LBCI
فنّ
05:40

أمنية وليام نون وماريا فارس تتحقق... وزياد برجي مفاجأة حفل زفافهما! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ضرائب ورسوم بالدولار في موازنة ٢٠٢٤... فما هي؟

LBCI
فنّ
12:56

بعفوية وفرح... نادين نجيم وهبة نور تخطفان الأنظار برقصهما معاً! (فيديو)

LBCI
فنّ
14:30

بوضعيات غريبة... شاكيرا تستعرض لياقتها البدنية (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:02

وزارة التربية تنزل عقوبة جماعية (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More