ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق على رأس وفد قيادي من حركة حماس.



ودان أبو مرزوق كل عمليات إطلاق النار، معتبرا إياه عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بفرض الأمن ولا بأي شكل من الأشكال أن يهجر الشعب الفلسطيني وأن يقصف أبناءه وتراق الدماء من أي طرف من الأطراف هذا ليس عملاً وطنياً وليس له من الأمن نصيب .



وأكد أن موقفنا إدانة كل الاشتباكات ووقف إطلاق النار فوراً وتحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني وأي عمل داخل الموضوع الفلسطيني يجب ان يكون بالحوار والتوافق والتفاهم .



وتابع سائلاً: "واليوم نجمع مقاتلين من أجل أن يقتتلوا وظهورهم لفلسطين لكن وجوههم إلى أين لا أدري؟".



ورأى أنه من المفروض أن يتوقف هذا الأمر فوراً، وقال :" وضعنا كل ذلك أمام دولة الرئيس ونراهن عليه أن يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات ، لابد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وانهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المهين وعودة الشعب الفلسطيني إلى مكانه في المخيم وفتح المدارس وانسحاب المقاتلين منها وعودة العملية التعليمية من جديد |.



وختم أبو مرزوق: "هذا كله وضعناه أمام دولة الرئيس وهو له لقاء مع المعنيين سواء مع عزام الاحمد والسفارة أو مع الاجهزة في الدولة ونحن واثقون بأن دولة الرئيس سوف ينجح في مسعاه ونحن تعهدنا له أن نبذل قصار جهدنا من أجل الأمن والعدل وتسليم المطلوبين وأن نكون أداة خير لشعبنا وللبنان، وان شاء الله سوف ينتهي هذا الوضع كله ويعود الأمن الى لبنان كل لبنان".