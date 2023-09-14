الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-14 | 07:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق على رأس وفد قيادي من حركة حماس.

ودان أبو مرزوق كل عمليات إطلاق النار، معتبرا إياه عمليات مشبوهة لا علاقة لها بالقضية الفلسطينية ولا بفرض الأمن ولا بأي شكل من الأشكال أن يهجر الشعب الفلسطيني وأن يقصف أبناءه وتراق الدماء من أي طرف من الأطراف هذا ليس عملاً وطنياً وليس له من الأمن نصيب .

وأكد أن موقفنا إدانة كل الاشتباكات ووقف إطلاق النار فوراً وتحريم الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني وأي عمل داخل الموضوع الفلسطيني يجب ان يكون بالحوار والتوافق والتفاهم .

وتابع سائلاً: "واليوم نجمع مقاتلين من أجل أن يقتتلوا وظهورهم لفلسطين لكن وجوههم إلى أين لا أدري؟".

ورأى أنه من المفروض أن يتوقف هذا الأمر فوراً، وقال :" وضعنا كل ذلك أمام دولة الرئيس ونراهن عليه أن يوقف هذه المهزلة التي تحصل في المخيمات ، لابد من وقف لإطلاق النار وسحب المسلحين وانهاء العسكرة داخل المخيمات بهذا الشكل المهين وعودة الشعب الفلسطيني إلى مكانه في المخيم وفتح المدارس وانسحاب المقاتلين منها وعودة العملية التعليمية من جديد |.
 
وختم أبو مرزوق: "هذا كله وضعناه أمام دولة الرئيس وهو له لقاء مع المعنيين سواء مع عزام الاحمد والسفارة أو مع الاجهزة في الدولة ونحن واثقون بأن دولة الرئيس سوف ينجح في مسعاه ونحن تعهدنا له أن نبذل قصار جهدنا من أجل الأمن والعدل وتسليم المطلوبين وأن نكون أداة خير لشعبنا وللبنان، وان شاء الله سوف ينتهي هذا الوضع كله ويعود الأمن الى لبنان كل لبنان".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقارير نشرة الاخبار

بري

عين الحلوة

حماس

LBCI التالي
جولة لودريان مستمرة
اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-02

هنية يهاتف بري ويبحث معه الأوضاع في عين الحلوة

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"وطن الإنسان" ناقش موجات النزوح الجديدة ومعارك عين الحلوة: ترافق الانهيار الحاصل مع عدم تسيير وتصريف الأعمال لها انعكاسات مفصلية

LBCI
امن وقضاء
10:00

الاتفاق على وقف إطلاق النار في عين الحلوة

LBCI
منوعات
09:45

للتوعية في شأن تلوث المياه... بريطاني يجتاز 500 كيلومتر سباحةً في نهر نيويورك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

قمةُ العلا العالمية للآثارِ تنطلقُ في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جولة لودريان مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-09-13

عيد ميلاد ابنة الـ13 سنة يتحول إلى كارثة... القيء انتشر في كل المكان وهذا ما حدث!

LBCI
منوعات
2023-08-25

موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!

LBCI
فنّ
2023-08-23

في ليلة عيدها أطلت على الشاشة للمرة الأولى... هكذا بدت نانسي عجرم ابنة الـ8 سنوات في برنامج "نادي المواهب"!

LBCI
فنّ
2023-08-04

الموت يفجع الممثلة المصرية يسرا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

قمةُ العلا العالمية للآثارِ تنطلقُ في السعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جولة لودريان مستمرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

ملفُ عين الحلوة حضر بين بري وعضو المكتب السياسي لحركة حماس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:49

اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة لم ينجحْ في الصمود

LBCI
أمن وقضاء
02:14

قائد الجيش يتفقد قيادة اللواء الأول في الجيش في صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

قصر نوفل واجهة العاصمة الثقافية للعام ٢٠٢٤ .. طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

أزمة متجددة في اللجنة الأولمبية اللبنانية تهدد مشاركة لبنان في الفاعليات العالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في مهمة متجددة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

مطار بيروت... Blacklisted؟

LBCI
آخر الأخبار
15:46

تحليق طائرات حربية اسرائيلية في شمال لبنان على علو منخفض

LBCI
منوعات
14:41

دونالد ترامب شرطي سير في نيويورك؟ (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
17:22

اشتباكات عنيفة واستعمال القنبلة المضيئة للمرة الأولى في سماء عين الحلوة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:41

بلدية مغدوشة: عدم مسؤوليتنا عن أي حادث قد يتعرض له الشبان عند مدخل كوع سيدة المنطرة لمشاهدة اشتباكات عين الحلوة

LBCI
منوعات
15:55

"شات جي بي تي" يشخّص حالة مرضية نادرة جداً لطفل...بعد أن عجز الأطباء عن كشفها!

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هذا ما يحدث لجسمك بعد الإقلاع عن تدخين الـ Vape!

LBCI
منوعات
14:17

اعتقدت أنها تعاني من الصداع...ولكنها استيقظت لتجد نفسها مشلولة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More