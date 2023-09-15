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لودريان يُنهي مهمّته في بيروت.. فماذا رشح عن زيارته؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-15 | 08:36
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لودريان يُنهي مهمّته في بيروت.. فماذا رشح عن زيارته؟
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لودريان يُنهي مهمّته في بيروت.. فماذا رشح عن زيارته؟

ختم الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان جولته في لبنان، والتي استمرت لثلاثة ايام، بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
وقد غادر لودريان عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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