إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance

إختتام النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance

إختتمت في حرم جامعة القديس يوسف النسخة الثالثة من برنامج Youth For Governance الذي يهدف إلى إشراك وتمكين المواهب الشابة في إصلاح القطاع العام في لبنان.



وقام الطلاب هذه السنة بالمساعدة في مواجهة التحديات التي تواجهها هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في النافعة، وساعدوا ضباط قوى الأمن الداخلي في عملهم. وخلال الحفل، تم توزيع الشهادات على الطلاب.