Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية

Path Of Joy يخرج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية











مسار الفرح أو Path Of Joy إحتفال سنوي تم في خلاله تخريج تلامذة مركز سرطان الأطفال من طلاب الشهادات الرسمية ممن يتابعون أو أنهوا علاجهم في المركز في قاعة عصام فارس في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت.



طلاب، ورغم الصعوبات الصحية والتحديات التي كانوا يواجهونها، نجحوا في الإمتحانات الرسمية واستحقوا التكريم على جهود بذلوها لإثبات طاقاتهم وإمكاناتهم.