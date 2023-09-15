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في عكار تحول جمال الطبيعة إلى رماد... حريق طال أكثر من ٢٥ هكتار بين قبعيت وحرار

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-15 | 13:27
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في عكار تحول جمال الطبيعة إلى رماد... حريق طال أكثر من ٢٥ هكتار بين قبعيت وحرار
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في عكار تحول جمال الطبيعة إلى رماد... حريق طال أكثر من ٢٥ هكتار بين قبعيت وحرار

في عكار تحول جمال الطبيعة إلى رماد... حريق طال أكثر من ٢٥ هكتار بين قبعيت وحرار

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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