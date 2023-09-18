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هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-18 | 13:14
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هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟
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هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟
هذا ما قاله نزار زكا الـLBCI
دخل التفاهم الايرانيّ الاميركيّ حيز التنفيذ، على الرغم من أن واشنطن فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيسِ السابق أحمدي نجاد. فهل تكون خطوة تبادل السجناء والافراج عن الأموال الإيرانية، بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن، أبرزها النووي الايراني؟
رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا أجاب على هذا السؤال في مقابلة خاصة مع الـLBCI. فماذا قال؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
السجناء
طهران
واشنطن
النووي الايراني
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مقدمة النشرة المسائية 18-9-2023
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