هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟

هذا ما قاله نزار زكا الـLBCI

دخل التفاهم الايرانيّ الاميركيّ حيز التنفيذ، على الرغم من أن واشنطن فرضت عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيسِ السابق أحمدي نجاد. فهل تكون خطوة تبادل السجناء والافراج عن الأموال الإيرانية، بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن، أبرزها النووي الايراني؟



رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم نزار زكا أجاب على هذا السؤال في مقابلة خاصة مع الـLBCI. فماذا قال؟