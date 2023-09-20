ميقاتي يلقي اليوم كلمة لبنان في الجمعية العامة للأمم المتحدة... ماذا في التفاصيل؟

يُعوّل لبنان من خلالِ أعمال الجمعيةِ العامة للأممِ المتحدة على إحداث خرقٍ إيجابيٍ في موضوعِ الاستحقاقات الداخلية وأبرزُها الاستحقاقُ الرئاسي، خصوصا بعد إجتماعٍ اللجنة الخُماسيةِ الدولية على هامشِ أعمالِ الجمعيةِ العامة.



قبل ساعات من كلِمة لبنان التي يُلقيها رئيسُ حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، كيف هي الاجواء وماذا عن اللقاءات؟