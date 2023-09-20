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عكار منطقة حمراء معرضة للحرائق.. والدفاع المدني يحارب فيها باللحم الحيّ!

تقارير نشرة الاخبار
2023-09-20 | 13:20
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عكار منطقة حمراء معرضة للحرائق.. والدفاع المدني يحارب فيها باللحم الحيّ!
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عكار منطقة حمراء معرضة للحرائق.. والدفاع المدني يحارب فيها باللحم الحيّ!

 
 
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