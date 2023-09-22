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البابا يزور مرسيليا الفرنسية وقضية المهاجرين في صلب الزيارة
الكاتب:
ريتا قربان خوري
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-22 | 07:51
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البابا يزور مرسيليا الفرنسية وقضية المهاجرين في صلب الزيارة
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البابا يزور مرسيليا الفرنسية وقضية المهاجرين في صلب الزيارة
البابا يزور مرسيليا الفرنسية وقضية المهاجرين في صلب الزيارة
*
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