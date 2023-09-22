الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
26
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيف يمكن للدولة أن تُحصّل أكثر من ملياري دولار؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-22 | 13:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
كيف يمكن للدولة أن تُحصّل أكثر من ملياري دولار؟
0
min
كيف يمكن للدولة أن تُحصّل أكثر من ملياري دولار؟
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
تقارير نشرة الاخبار
للدولة
تُحصّل
ملياري
دولار؟
التالي
البابا يزور مرسيليا الفرنسية وقضية المهاجرين في صلب الزيارة
صدى مدينة بيروت سيتردد في قطر ضمن بطولة الـ 3 اون 3 دوحة شالنجر
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
16:28
الجيش: توقيف سوريَّين في منطقة المنارة - بيروت لتأليفهما عصابة سرقة سيارات
أمن وقضاء
16:28
الجيش: توقيف سوريَّين في منطقة المنارة - بيروت لتأليفهما عصابة سرقة سيارات
0
أمن وقضاء
15:55
إدارة منطقة صيدا في الأونروا: اشكال بين بعض النازحين من عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس
أمن وقضاء
15:55
إدارة منطقة صيدا في الأونروا: اشكال بين بعض النازحين من عين الحلوة الموجودين في مركز الايواء في مدرسة نابلس
0
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
منوعات
15:54
ضربت والدتها على رأسها بمقلاة حديدية ثم طعنتها 30 مرة في رقبتها... لن تصدقوا السبب!
0
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
منوعات
15:41
"قضية جهاد الحب"... أجبرها على تغيير ديانتها ثم اغتصبها بحجة الزواج وتغريدة خلصتها!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
14:29
ابن الـ11 سنة صرخ: "من فضلك لا تطلق النار على جدي لا تطعن جدتي"... تنكر بزي سائق توصيل ثم حلّت الكارثة! (فيديو)
منوعات
14:29
ابن الـ11 سنة صرخ: "من فضلك لا تطلق النار على جدي لا تطعن جدتي"... تنكر بزي سائق توصيل ثم حلّت الكارثة! (فيديو)
0
فنّ
2023-09-01
نظراته تبرق من الحب... جورج كلوني برفقة زوجته أمل أثناء تكريمها بجائزة القيادة DVF (صور)
فنّ
2023-09-01
نظراته تبرق من الحب... جورج كلوني برفقة زوجته أمل أثناء تكريمها بجائزة القيادة DVF (صور)
0
منوعات
2023-09-21
انهارت فجأةً على المسرح وفارقت الحياة... فاجعة غير متوقعة لرئيسة جامعة أميركية! (صورة)
منوعات
2023-09-21
انهارت فجأةً على المسرح وفارقت الحياة... فاجعة غير متوقعة لرئيسة جامعة أميركية! (صورة)
0
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
منوعات
2023-09-21
عثر عليها مستلقية على وجهها في أسفل المسبح... ابنة العامين تلقى مصرعها بطريقة مأساوية!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:17
أصغر مدرب في تاريخ منتخب ألمانيا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
تقارير نشرة الاخبار
14:12
الرئيس السوري بشار الأسد في الصين... وهذا ما فعله في اليوم الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:08
البابا في مرسيليا وقضيته المهاجرين إلى أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
المقايضة بين خيمتي حزب الله وإعادة شمال الغجر للبنان... هل تنجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:42
كرخا الجنوبية تنافس في مهرجان كان الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الشباب العرب يجولون في لبنان ويعيشون روح المغامرة والإستكشاف والتفاعل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عدد البلدات المعرضة لخطر الحرائق إرتفع بشكل ملحوظ... وهكذا توزعت الأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الدفاع المدني في منطقة البترون يواجه كل حريق للمحافظة على المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
الدفاع المدني في منطقة البترون يواجه كل حريق للمحافظة على المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تعني إفادة السكن الممنوحة من الـUNHCR للنازحين السوريين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ماذا تعني إفادة السكن الممنوحة من الـUNHCR للنازحين السوريين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:00
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
فنّ
06:00
أخبار حول علاقة حب تجمع الوليد الحلاني بمايا أبو الحسن... والأخيرة تخرج عن صمتها لموقع الـLBCI
2
اقتصاد
02:17
استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
اقتصاد
02:17
استقرار في سعر الغاز... فماذا عن سعر البنزين والمازوت؟
3
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
منوعات
10:25
"لم تكن قادرة على الجلوس وكانت ملابسها ملطخة بالدماء"... جريمة اغتصاب ارتكبها طفل بحقّ فتاة صغيرة!
4
فنّ
05:31
زوجة مروان خوري تطلّ وحيدة من الجونة.. هكذا تقضي وقتها على البحر (صور)
فنّ
05:31
زوجة مروان خوري تطلّ وحيدة من الجونة.. هكذا تقضي وقتها على البحر (صور)
5
حال الطقس
01:01
ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
01:01
ماذا يحمل طقس الأيام المقبلة؟
6
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
منوعات
12:45
عذبوه وطعنوه وأحرقوه بالماء المغلية وحبسوا حبيبته في حمام لمدة يومين... إليكم القصة المرعبة!
7
صحف اليوم
00:35
الأجهزة الأمنية توقف شهودًا على حادثة السفارة الأميركية (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:35
الأجهزة الأمنية توقف شهودًا على حادثة السفارة الأميركية (نداء الوطن)
8
منوعات
09:59
بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!
منوعات
09:59
بعد مشاهدة عملية ولادة طفله... رجل يطالب المستشفى بتعويضات تتخطى الـ600 مليون دولار!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More