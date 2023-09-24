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أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-24 | 15:27
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أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
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أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
أبناء غريفة الشوفية... بادروا وتحركوا وقدموا نموذجاً في الإدارة المحلية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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