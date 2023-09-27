إطلاق حدث ضخم في السعودية اليوم

ستطلق السعودية اليوم حدثاً ضخماً تحت شعار "السياحة والاستثمار الاخضر"، وذلك في يوم السياحة العالمي.



يُذكر أن السياحة اللبنانية ليست على هامش نشاطات السعودية، إذ إنه نُظم يوم أمس حفل سياحي لبناني في السفارة اللبنانية في السعودية.