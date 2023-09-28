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مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
الكاتب:
طوني مراد
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-28 | 14:13
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مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
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مسؤول في السفارة الأميركية ببيروت للـLBCI: المساعدات للجيش مستمرة... ولكن؟
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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