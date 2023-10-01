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رئيس مركز عمليات الفرزل بالدفاع المدني: يلزمنا آليات وألبسة كي نتمكن بالقيام بمهامنا خلال العواصف الثلجية

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-01 | 14:13
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رئيس مركز عمليات الفرزل بالدفاع المدني: يلزمنا آليات وألبسة كي نتمكن بالقيام بمهامنا خلال العواصف الثلجية
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رئيس مركز عمليات الفرزل بالدفاع المدني: يلزمنا آليات وألبسة كي نتمكن بالقيام بمهامنا خلال العواصف الثلجية

رئيس مركز عمليات الفرزل بالدفاع المدني: يلزمنا آليات وألبسة كي نتمكن بالقيام بمهامنا خلال العواصف الثلجية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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