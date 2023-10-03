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بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
الكاتب:
ريمي درباس
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-03 | 13:30
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بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
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بين عودتهم المعقدة إلى بلادهم ورفض الغرب لاستقبالهم... هل يبقى النازحون السوريون في لبنان؟
*
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