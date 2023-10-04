الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العاصي (البيت الأبيض)
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
23
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إكسبو قطر للبستنة يعكس مسارًا خليجيًا ليس بجديد تجاه تحقيق الإستدامة البيئية
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-04 | 13:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
إكسبو قطر للبستنة يعكس مسارًا خليجيًا ليس بجديد تجاه تحقيق الإستدامة البيئية
0
min
إكسبو قطر للبستنة يعكس مسارًا خليجيًا ليس بجديد تجاه تحقيق الإستدامة البيئية
إكسبو قطر للبستنة يعكس مسارًا خليجيًا ليس بجديد تجاه تحقيق الإستدامة البيئية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
إكسبو قطر للبستنة
دول الخليج
السعودية
التالي
"الياس" ودعتنا بأمطار غزيرة..فكيف بدا الوضع على الطرقات صباح اليوم؟
هل يكون السيسي الرجل المناسب في المكان المناسب للمرة الثالثة؟
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:40
إشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية إقتحمت مدينة نابلس
آخر الأخبار
16:40
إشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية إقتحمت مدينة نابلس
0
أخبار دولية
15:40
معسكر جديد للجيش المالي تحت سيطرة المتمردين الطوارق
أخبار دولية
15:40
معسكر جديد للجيش المالي تحت سيطرة المتمردين الطوارق
0
منوعات
15:30
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض...ونقص في الذكور لهذا السبب!
منوعات
15:30
السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض...ونقص في الذكور لهذا السبب!
0
أخبار لبنان
15:26
وزارة الصناعة تذكّر بعدم استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقًا قانونية
أخبار لبنان
15:26
وزارة الصناعة تذكّر بعدم استخدام عمّال سوريين لا يحوزون أوراقًا قانونية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المصارف تدرس تعميم مصرف لبنان لجهة عدم فرض عمولات جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المصارف تدرس تعميم مصرف لبنان لجهة عدم فرض عمولات جديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-02-23
"زوجتي تعنفني"... حسين يروي معاناته في "أحمر بالخط العريض" ويُفاجئ الجميع في ختام الحلقة!
اخبار البرامج
2023-02-23
"زوجتي تعنفني"... حسين يروي معاناته في "أحمر بالخط العريض" ويُفاجئ الجميع في ختام الحلقة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إنهاء مسألة النزوح السوري إلى لبنان: لا قرار واضحا للدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إنهاء مسألة النزوح السوري إلى لبنان: لا قرار واضحا للدولة
0
أمن وقضاء
2023-09-20
مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار
أمن وقضاء
2023-09-20
مقتل شاب لبناني في ولاية متشيغن الاميركية بإطلاق نار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:18
مبنى وزارة الصحة باللون الزهري دعمًا للحملة ضد السرطان
أخبار لبنان
14:18
مبنى وزارة الصحة باللون الزهري دعمًا للحملة ضد السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
تقارير نشرة الاخبار
14:08
شراكة بين IPT وGray Mackenzie Retail... بدنا يكون المستهلك مبسوط
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
تقارير نشرة الاخبار
14:04
شيا وسماهر في رقصة واحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المصارف تدرس تعميم مصرف لبنان لجهة عدم فرض عمولات جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
المصارف تدرس تعميم مصرف لبنان لجهة عدم فرض عمولات جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الخطف والتعذيب عبر TikTok وسيلة رائجة... فاحذروها!
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الخطف والتعذيب عبر TikTok وسيلة رائجة... فاحذروها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إنهاء مسألة النزوح السوري إلى لبنان: لا قرار واضحا للدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
إنهاء مسألة النزوح السوري إلى لبنان: لا قرار واضحا للدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سوريون يستثمرون متاجر ومؤسسات بالتواطىء وبتغطية من لبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:31
سوريون يستثمرون متاجر ومؤسسات بالتواطىء وبتغطية من لبنانيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أوروبا تستورد "لبناني"
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أوروبا تستورد "لبناني"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
07:16
هل قرّر فارس كرم الانفصال عن زوجته وما أسباب الطلاق؟
فنّ
07:16
هل قرّر فارس كرم الانفصال عن زوجته وما أسباب الطلاق؟
2
فنّ
08:13
"قميص نوم" اليسا حديث المتابعين... وتلغي خاصية التعليقات!
فنّ
08:13
"قميص نوم" اليسا حديث المتابعين... وتلغي خاصية التعليقات!
3
منوعات
13:54
خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!
منوعات
13:54
خلعت ملابسها وتحرشت به جنسياً...وهذا مصير ابن الـ 13 عاماً!
4
صحف اليوم
00:13
مصارف تتورّط في "مدّ اليد" إلى حسابات "الفريش" دولار (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:13
مصارف تتورّط في "مدّ اليد" إلى حسابات "الفريش" دولار (نداء الوطن)
5
حال الطقس
00:30
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان..
حال الطقس
00:30
طقس خريفيّ يسيطر على لبنان..
6
منوعات
14:31
بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!
منوعات
14:31
بعد أن شكّ بوجود علاقة تجمعها مع عربي...رجل اوكراني يعذّب حبيبته بأشنع الطرق!
7
أخبار لبنان
03:10
وزير الأشغال: مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباحًا.. جرف قساطل مياه ضخمة
أخبار لبنان
03:10
وزير الأشغال: مفاجأة قناة فرفوري الضبية صباحًا.. جرف قساطل مياه ضخمة
8
منوعات
09:22
اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!
منوعات
09:22
اختطفته سيارته... وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More