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ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر

لارا الهاشم الكاتب: لارا الهاشم
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-04 | 13:45
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ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر
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ينحتون الصخر ويرمون الردم وهكذا يقفلون مجاري الأنهر

 
 
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