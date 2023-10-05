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السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-05 | 13:42
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السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان
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السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان

 
 
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