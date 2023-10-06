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دكتور خليفة خليفة يرسم نجاحاً جديداً في فرنسا!
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-06 | 13:12
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دكتور خليفة خليفة يرسم نجاحاً جديداً في فرنسا!
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دكتور خليفة خليفة يرسم نجاحاً جديداً في فرنسا!
دكتور خليفة خليفة يرسم نجاحاً جديداً في فرنسا!
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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