إيران تدعم عملية "حماس" ضد إسرائيل... وهذا ما قاله المتخصص بالشأن الايراني حكم أمهز للـLBCI

أتى الموقف الايراني داعماً بالكامل للعملية العسكرية التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل.



وفي هذا الإطار، قال المتخصص بالشأن الايراني الدكتور حكم أمهز للـLBCI: "القضية الفلسطينية هي أحد المبادىء التي بنيت عليها الثورة الإسلامية في إيران".