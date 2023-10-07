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رياض قهوجي للـLBCI: حماس اليوم كانت بمستوى جيش نظامي
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-07 | 14:26
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رياض قهوجي للـLBCI: حماس اليوم كانت بمستوى جيش نظامي
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رياض قهوجي للـLBCI: حماس اليوم كانت بمستوى جيش نظامي
علّق الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري "إينيغما" (INEGMA) رياض قهوجي على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" ضد اسرائيل.
وقال في حديث للـLBCI: "حماس اليوم كانت بمستوى جيش نظامي وليس حركة مقاومة".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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رياض قهوجي
حماس
اسرائيل
طوفان الأقصى
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