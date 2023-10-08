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الـLBCI مستمرة في رصد رحلة الهجرة الجماعية التي يعيشها سكان اقليم ناغونو كاراباخ
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08 | 13:50
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الـLBCI مستمرة في رصد رحلة الهجرة الجماعية التي يعيشها سكان اقليم ناغونو كاراباخ
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الـLBCI مستمرة في رصد رحلة الهجرة الجماعية التي يعيشها سكان اقليم ناغونو كاراباخ
الـLBCI مستمرة في رصد رحلة الهجرة الجماعية التي يعيشها سكان اقليم ناغونو كاراباخ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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