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إرتفاع حرارة الأرض = كوارث طبيعية!

رنيم بو خزام الكاتب: رنيم بو خزام
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-08 | 14:09
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إرتفاع حرارة الأرض = كوارث طبيعية!
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إرتفاع حرارة الأرض = كوارث طبيعية!

إرتفاع حرارة الأرض = كوارث طبيعية!

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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