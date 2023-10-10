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كيف هي الصورة من محيط قرية الغجر؟

تقارير نشرة الاخبار
2023-10-10 | 13:20
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كيف هي الصورة من محيط قرية الغجر؟

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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